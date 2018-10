Auto rolt van talud in Haarlem: drie gewonden

HAARLEM - Een auto is vanochtend bij het Keggeviaduct in Haarlem van de weg geraakt en van een metershoog talud afgerold. Daarbij zijn drie personen gewond geraakt.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de auto net niet in het water is beland. Het voertuig rolde van het talud af en kwam in de begroeiing bij de waterkant op z'n flank tot stilstand.

Over de ernst van het letsel is nog veel onduidelijk, zo laat een woordvoerder weten. Op foto's van de afhandeling van het ongeval is te zien dat een van de slachtoffers op een brancard met behulp van een ladder het talud wordt opgetild. Een tweede inzittende lijkt er beter afgekomen: zij staat op beide benen, al wordt haar nek door een brandweerman ondersteunt.