Lagere straf voor dronken Belg die pompwinkel binnenreed en Heldenaar verwondde

DEN HELDER - De stomdronken Belg die in januari van dit jaar bij een tankstation langs de E40 bij Drongen een Heldenaar verwondde door plankgas de pompwinkel binnen te rijden, heeft in hoger beroep een mildere straf gekregen.

In mei legde de rechter in Gent hem nog vier jaar gevangenisstraf op, maar dat is nu bijgesteld naar drie jaar. De 54-jarige man uit Oostende krijgt ook een levenslang rijverbod.

De man reed met hoge snelheid in op de winkel van een Texaco-tankstation waar op dat moment drie Nederlanders waren. Een 67-jarige man uit het Zuid-Hollandse Sliedrecht overleed, de twee andere, onder wie de Heldenaar, raakten zwaargewond.

De chauffeur zelf kwam er met lichte verwondingen vanaf. Hij bleek veel te veel drank op te hebben en was al meerdere keren veroordeeld wegens dronken rijden.