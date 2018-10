Deel dit artikel:













Musicalster Pia Douwes krijgt Duitse oeuvreprijs Foto: ANP

AMSTERDAM - Pia Douwes heeft maandagavond in Hamburg de Deutscher Musical Theater Preis gekregen. De oeuvreprijs is de enige musicalonderscheiding in het Duitse taalgebied (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk). Douwes, die in Amsterdam is geboren, is de eerste persoon die niet in het taalgebied geboren is die de prijs kreeg.

"Dat ik deze prestigieuze theaterprijs heb mogen ontvangen, is voor mij heel bijzonder", reageert de musicalactrice. "Ik voel me nog veel te jong voor een oeuvreaward! Tijdens de uitreiking heb ik ook gezegd dat ik nog lang niet van plan ben om met pensioen te gaan." Douwes speelde in 1986 voor het eerst in het Duitse taalgebied, in Wenen. "Sindsdien heb ik in de Duitstalige landen prachtige rollen mogen spelen." De onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt door de Deutsche Musical Akademie.