Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











KLM verkoopt Jet Center Foto: KLM Jet Center

SCHIPHOL - De KLM heeft met Jet Aviation een definitieve overeenkomst bereikt over de verkoop van de activiteiten van het KLM Jet Center. Het bedrijfsonderdeel gaat inclusief personeel per direct over naar Jet Aviation.

KLM wil zich concentreren op haar eigen kernactiviteiten en daar passen de activiteiten van het bedrijf niet meer bij. KLM Jet Center opereert in de markt voor zakenvliegtuigen en privéjets op Schiphol-Oost en Rotterdam. Overeenstemming met vakbonden

KLM heeft sinds 1986 de afhandeling van dergelijke vluchten op Schiphol-Oost verzorgd. In 2004 werd ook in Rotterdam een centrum geopend. Alle medewerkers zijn in dienst getreden bij Jet Aviation Netherlands B.V.. De betreffende medewerkers zijn hier in een eerder stadium van op de hoogte gesteld en bij betrokken. KLM heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over de overgang en de arbeidsvoorwaarden die van kracht zijn bij de nieuwe werkgever. KLM is tot dit besluit gekomen na een zorgvuldig proces van onderzoek en gesprekken en ziet het Zwitserse Jet Aviation als de aangewezen partij om het KLM Jet Center over te nemen.