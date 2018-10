Levensgevaarlijke situatie op A9: tientallen auto's rijden door rood kruis

HALFWEG - Op de A9 bij knooppunt Rottepolderplein zijn vanochtend tientallen auto's door een rood kruis gereden en zo op een afgesloten rijstrook terechtgekomen.

De rijstrook was afgesloten vanwege een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. Om het ongeluk veilig te kunnen afhandelen, werd besloten het verkeer via de overige rijstroken te leiden. Veel automobilisten hadden hier echter lak aan en besloten over de afgesloten rijstrook te rijden, op dat moment het werkgebied van hulpverleners van Rijkswaterstaat.

Niemand gewond

Ondanks de levensgevaarlijke situatie is niemand gewond geraakt, zo meldt Rijkswaterstaat via Twitter. De boete voor het negeren van een rood kruis is overigens niet mals. Wie op een afgesloten rijstrook rijdt kan een boete van 230 euro (exclusief administratiekosten) verwachten.

Afgelopen maart deelde de politie nog negentig bekeuringen uit voor het negeren van een rood kruis op de A10. In december kanlde een auto nog bijna tegen een wegafzetting. "Zo'n rood kruis staat er niet voor niets", zei de Verkeersinformatiedienst toen.