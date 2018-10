Deel dit artikel:













Gestolen zuurstokroze Porsche teruggevonden: "Bijna weer voor de deur" Foto: Viktoria Hoogland

HEERHUGOWAARD - De felroze Porsche die in de nacht van vrijdag op zaterdag van een oprit in Heerhugowaard werd gestolen, is terecht. Ruby, zoals de bolide is gedoopt, staat 'bijna' weer voor de deur.

Dat meldt Rosa Hoogland, de eigenaresse, aan NH Nieuws. Op Facebook plaatst haar zus, Viktoria Hoogland, een foto met het goede nieuws. Ook schrijft ze in een ander bericht: "Vanmiddag hebben we van de politie vernomen dat onze roze Porsche is gevonden". Lees ook: Zuurstokroze Porsche van oprit in Heerhugowaard gestolen: "We zijn er kapot van" "Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt, maar de auto is in bezit van de politie." Of de auto er nog net zo gelikt uitziet als voordat hij werd gestolen, is niet bekend. Volgens Viktoria heeft aandacht voor de diefstal op sociale media z'n vruchten afgeworpen. "Iedereen enorm bedankt voor de fantastische medewerking."