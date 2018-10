Ochtendspits verloopt rampzalig: twee uur vertraging op A9

NOORD-HOLLAND - Door regen en ongelukken is het op veel snelwegen aansluiten geblazen vanochtend. Op het hoogtepunt was de vertraging op de A9 zelfs zo'n twee uur.

Rijkswaterstaat waarschuwde vanochtend vroeg al voor een zware ochtendspits. Door de regen is de kans op ongelukken en files een stuk groter dan normaal.

Vroeg mis

Rond 7.00 uur ging het mis op de A9 bij Heemskerk, waar drie rijstroken werden afgesloten vanwege een ongeluk. Hierdoor stond er al vroeg een file van zo'n 8 kilometer, goed voor een uur vertraging. Rond 8.00 uur werd de weg vrijgegeven.

Later ontstond er weer drukte op de A9, door meerdere ongelukken en een kapotte vrachtwagen. De vertraging liep zelfs op tot twee uur. Rond 9.00 uur was de file nog altijd niet opgelost. Tussen Kooimeer en Rottepolderplein staat zo'n 16 kilometer aan file.

N-wegen

Ook op de andere wegen was en is het druk. Op de A7 tussen Hoorn en Purmerend staat een lange file van 11 kilometer. Ook op de N-wegen is het druk. Zo staat er 7 kilometer file op de N235 tussen Purmerend en Amsterdam. Ook tussen Volendam en Broek in Waterland staat 6 kilometer file.