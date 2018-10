Blinden in Hilversum 'volledig de weg kwijt' door obstakels op geleidelijnen

HILVERSUM - Blinden die hun weg door Hilversum proberen te vinden, komen onderweg geregeld obstakels tegen. Er liggen wel geleidelijnen, maar die worden op talloze plaatsen geblokkeerd door fietsen en andere objecten. Om Hilversummers daarop te wijzen, hielden vrijwilligers van 'Houd de lijn vrij!' gisteren een actie rond het station van de stad.

"Mensen snappen wel dat de geribbelde tegels bedoeld zijn voor mensen met een visuele beperking", vertelt projectleider Anouk van Bommel van Houd de lijn vrij! aan NH Nieuws. "Maar ze weten niet wat het nut ervan is en hoe belangrijk het is voor blinden en slechtzienden."

Anouk is zelf ook blind en komt in Hilversum geregeld voor onaangename verrassingen te staan als ze de geleidelijnen volgt. "Obstakels zijn er volop, het kan een fiets zijn, een container, een auto, een reclamebord of mensen. En telkens weet je het gewoon niet meer en ben je volledig de weg kwijt."

Een rondgang in het centrum met de blinde Gregory Dunker levert eenzelfde beeld. De geleidelijnen in het winkelcentrum van Hilversum lopen rakelings langs terrassen, afvalbakken, reclamezuilen en worden continu versperd door klakkeloos gestalde fietsen. "Hier moet worden gekeken hoe de geleidelijnen zo gemaakt kunnen worden dat ze wel gebruikt kunnen worden en vrij zijn van obstakels", oppert Gregory.

Volgens Anouk is er al veel winst te behalen als de gemeente gaat handhaven: "Als de obstakels worden weggehaald of een boete krijgen, dan heb je het probleem wat mij betreft al een stuk verkleind."