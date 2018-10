Deel dit artikel:













Westfriese Bedrijvengroep luidt noodklok over komst arbeidsmigranten Foto: Shutterstock

HOORN - De Westfriese Bedrijvengroep luidt de noodklok over de komst van arbeidsmigranten naar onze provincie. Dat is te lezen in een brief die is gestuurd naar de colleges van de 7 Westfriese gemeenten.

De Bedrijvengroep wil daarmee aandacht voor het feit dat het economische succes van de regio niet ten koste mag gaan van de 'gewone' regiobewoner die op zoek is naar een huis. De komst en uitbreiding van bedrijven als Google en Microsoft brengt met zich mee dat er veel werkgelegenheid is in de regio, maar dat heeft ook een keerzijde, aldus de Bedrijvengroep. "Bij de uitbreiding van Microsoft worden 1300 tijdelijke werknemers met meer dan 9 nationaliteiten verwacht. Deze toestroom heeft grote effecten op de woningmarkt in de regio. Nu al worden woningen voor 1600 tot 1700 euro per maand verhuurd aan expats volgens NVM Makelaars kring Westfriesland". Vakantiehuizen

En het is onmogelijk om al die mensen te huisvesten, wordt er gesteld. "De gemeente nam op om tenminste 6000 extra huisvestingsplaatsen te realiseren. Dat aantal is voor zover bekend nog niet gehaald." Volgens de werkgroep wordt er zelf toevlucht gezocht in vakantieparken: "De meeste vakantieparken doen allang geen dienst meer voor de functie waartoe ze ooit zijn gerealiseerd. 40 procent van deze recreatieverblijven wordt bewoond door starters en gezinnen omdat ze geen huurwoning kunnen vinden in de reguliere huurmarkt."