Haarlemse raadsleden in rolstoel door de stad: "Nou, dat is nog best lastig!"

HAARLEM - Het is de Week van de Toegankelijkheid en daar wordt op heel wat manieren aandacht aan gegeven. In Haarlem bijvoorbeeld maken raadsleden met mindervaliden een rondje door de stad. Om zelf te ervaren hoe toegankelijk de stad nu eigenlijk is voor mensen met een beperking.

Eén van de ervaringsdeskundigen die de raadsleden vandaag op sleeptouw neemt, is Rob Veerman. Hij woont in het centrum van Haarlem en moet zich dagelijks in zijn rolstoel een weg banen door de drukke stad, samen met zijn hulphond.

Obstakels

Hoewel Haarlem volgens Rob best aardig rekening houdt met mindervaliden, heeft hij dagelijks toch nog voldoende obstakels te overwinnen. "Fietsen, brommers en vuilniszakken die overal worden neergezet en mensen willen altijd mijn hond aaien. Dan zeg ik dat ze mij wel mogen aaien, maar niet de hond. Het is de bedoeling dat ze haar aandacht bij mij houdt." Rob is niet de enige ervaringsdeskundige vandaag op de Grote Markt. Ook iemand met autisme deelt bijvoorbeeld zijn ervaringen met de raadsleden. "In de stad komen er heel veel prikkels op je af, helemaal in Haarlem. Dat is voor mij moeilijk te verwerken, daarom mijd ik altijd de binnenstad."

Sterke armen

De raadsleden die met Rob op stap zijn, komen er al snel achter hoe lastig het is om je met een rolstoel in de binnenstad te bewegen. GroenLinks blijft met een wiel in een greppel hangen, de VVD komt niet zonder hulp van anderen een winkel in. Raadslid Peter van Kessel heeft het er best zwaar mee. "Nou, dat is nog best lastig. Je moet echt hele sterkte armspieren hebben om je voort te bewegen, maar gelukkig zijn er wel een hoop winkels die van die 'ramps' hebben." Ondertussen vliegen twee raadsleden in rolstoelen achter elkaar aan over de Grote Markt. Ze gieren het uit van het lachen, Rob kijkt er tevreden naar. "Het zijn onze beleidsmakers en zien normaal alleen maar cijfertjes over waar het wel en niet goed is geregeld voor mindervaliden. Dat is goed, maar het allerbelangrijkste is toch dat ze het zelf ervaren."