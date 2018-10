Deel dit artikel:













Enorme hoeveelheden 'illegale' meloenen en kool aangeboden aan Voedselbank Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - De gemeente Zaandam heeft vandaag zo'n 850 meloenen en dozen vol spitskool en groene kool gedoneerd aan de Voedselbank in Amsterdam. De etenswaren zijn vrijdag in beslag genomen bij een controle van twee supermarkten in Zaandam.

Tijdens een gezamenlijke controle van de politie, vreemdelingenpolitie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, én de Belastingdienst werden meerdere overtredingen geconstateerd. Zo werd in één filiaal een illegale medewerker aangetroffen en in een ander filiaal een vervalst identiteitsdocument. Uitstallingen

Eerder dit jaar werd de eigenaar van de supermarkten al eens flink op de vingers getikt omdat hij illegale uitstallingen had met etenswaren. Hij moest daarvoor een dwangsom betalen aan de gemeente Zaandam. Afgelopen vrijdag was het weer raak. Ditmaal waren de uitstallingen gevuld met groenten en fruit. Omdat de handhavers het zonde vonden al het verse eten in de kliko te gooien, is contact opgenomen met de Voedselbanken in Zaanstreek en Amsterdam. Die namen het 'illegale' eten maar al te graag aan.