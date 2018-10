Muzikale wandeling Oosterleek ook dit jaar groot succes

OOSTERLEEK - Gisteren werd voor de achtste keer de muzikale wandeling in buurtschap Oosterleek gehouden. Bij diverse huizen in het dorp werden de tuinen opengesteld voor muzikanten en publiek.

In het verleden is het muziekfestijn nog eens in de soep gelopen door slechte weersomstandigheden. Sinds de verplaatsing naar september hebben de organisatoren hier echter nooit meer last van gehad, en ook gisteren was dat niet het geval.

Ad Goossens

Een van de grote publiekstrekkers was Ad Goossens die het publiek wist te boeien met zijn gitaar, mondharmonica en zang. Zelf vond Goossens het echter erg jammer dat hij zelf niet even kon kijken bij de andere muzikanten.

Aan het einde van de dag konden de mensen tevreden terugkijken. Het terras van Herberg het IJsselmeer zat gezellig vol en iedereen genoot zichtbaar.