Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











OV in Amsterdam op de voet te volgen met Google Maps Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Reizigers kunnen vanaf vandaag door middel van Google Maps precies volgen waar hun bus of tram zich op welk moment dan ook bevindt. Deze functie is beschikbaar voor drie grote steden in ons land: Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Dat meldt het Parool. Via het tabblad 'Forenzen', kunnen gebruikers van de app realtime de locatie van hun openbaar vervoersmiddel zien. Hiermee moet de app reizigers "meer grip bieden op de dagelijkse reis van en naar werk, studie of school." Nieuwe functies

Naast het realtime volgen van bussen en treinen, geeft Google Maps nu ook alternatieve routes aan als er vertraging dreigt te ontstaan voor reizigers. Daarnaast geeft de applicatie op smartphones actuele reisinformatie over mogelijk oponthoud. Reisplanner

Google Maps had in het verleden ook al de functie van reisplanner, met informatie van sites als 9292.nl. Met de nieuwe functie zal het dan waarschijnlijk ook steeds vaker gebruikt worden bij het forenzen.