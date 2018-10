Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Binnenstad Zaandam wordt geteisterd door hapgrage meeuwen Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Wie in Zaandam met een worst of patatje over straat loopt, moet op zijn hoede zijn. Hapgrage meeuwen cirkelen als ware roofdieren boven het centrum. Afgelopen zondag stond Erica op het punt om een hap te nemen van een welverdiende Hema-worst, toen een meeuw haar voor was.

"Ik liep hier nietsvermoedend met mijn Hema-worst, en ik werd gewoon overvallen door de meeuwen", vertelt Erica. Ze maakte nog even een foto van de worst voordat ze hem zou nuttigen toen een meeuw van achteren aan kwam vliegen. "Gewoon mijn hele Hema-worst weg", vertelt ze ontstelt. Lees ook: Moederpoes Nala rooft vleespakket bij elkaar: "Bij wie van de buren steelt ze dit?" Maar Erica is niet voor één gat te vangen en besloot een nieuwe worst te kopen. Ditmaal vraagt ze de verkoper om een zakje voor het geval ze weer wordt overvallen door een meeuw. Een stukje verderop in de straat komt er opnieuw een meeuw aangevlogen: "Ik heb mijn worst snel in het zakje gedaan en kom hem gelukkig redden".