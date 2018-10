AMSTERDAM - Er rijden momenteel geen treinen tussen Amsterdam en Haarlem. De reden is inzet van hulpdiensten.

Wat de precieze oorzaak is van de stremming is nog niet de bekend. De NS zal later met meer informatie komen.

Wanneer het treinverkeer weer op gang zal komen, is nog niet bekend.

Update: Inmiddels rijden er weer treinen tussen de steden.