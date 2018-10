Burgemeester Rob Posthumus van Koggenland gaat in 2019 met pensioen

DE GOORN - Burgemeester Rob Posthumus van de West-Friese gemeente Koggenland gaat volgend jaar met pensioen. Dat heeft hij de gemeenteraad laten weten. De burgervader wordt in maart 70 jaar.

De gemeente heeft nog wel even de tijd om een vervanger voor Posthumus te zoeken, want hij stopt volgens het Noordhollands Dagblad pas per 1 april 2019: "En dat is dus geen grap."

Posthumus volgde in 2013 Leoni Sipkes op als burgemeestser van Koggenland. Het was zijn eerste burgemeestersfunctie. Hij was eerder fractievoorzitter en wethouder voor de VVD in de gemeente Blaricum.

Op 10 oktober wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester besproken in de gemeenteraad.