Vrachtwagenchauffeur Mark als enige Noord-Hollander op boerenkalender

SPIERDIJK - De boeren van Yvon Jaspers zijn niet de enigen die deze periode in de schijnwerpers staan: voor het eerst in de geschiedenis zal de boerenkalender worden uitgegeven. Ook Mark Stuijt uit Spierdijk stelt zijn lichaam tentoon, om meer aandacht te vragen voor de werknemers in onze agrarische sector.

De eerste variant van de boerenkalender zal op 5 oktober tegelijkertijd met de al langer bestaande boerinnenkalender gelanceerd worden middels een groot feest. De kalender, die ooit begon als een initiatief om vooroordelen over boerinnen weg te nemen, wordt steeds meer een platform voor positiviteit omtrent de landbouwsector als geheel.

Deze positieve blik is volgens de bedenkers van de boerenkalender hard nodig. "Wereldwijd wordt Nederland op veel gebieden gezien als agrarisch rolmodel, maar in ons eigen land moeten boeren het in de media en politiek mijns inziens te vaak ontgelden," aldus initiatiefnemer Stef Bloo. "Er zijn steeds minder jongeren die een toekomst op de boerderij voor ogen hebben. Een zorgwekkende ontwikkeling in mijn optiek."

Sexy boeren

Hoewel er dit jaar niemand uit onze provincie meedoet aan de boerinnenkalender, mogen we wel trots zijn op Mark, die zichzelf de eerste Noord-Hollander op een kalender met sexy mannelijke agrariërs mag noemen. Met 111 uitzendingen is dit ook wel een hele prestatie, zeker aangezien Mark helemaal geen boer is. Hij is echter wel opgegroeid op een boerderij, en dat is voor de makers van de kalender genoeg reden om hem af te beelden.

Met een ruige cowboylook en ontbloot torso moet Mark, samen met elf andere aanlokkelijke boerenhunken, de harten van de Nederlanders weer herwinnen voor het plattelandsleven.