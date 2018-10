Deel dit artikel:













Dwarse automobilist negeert politie en stapt toch in afgekeurde auto Foto: Politie Den Helder

DEN HELDER - Een automobilist was vanochtend in Den Helder wel erg hardleers: ondanks een uitdrukkelijk verbod van de politie om verder te rijden, stapte hij een uur later toch weer in de afgekeurde auto. De man is daarop aangehouden.

Al meerdere keren was de bestuurder door de politie aangesproken op de gebreken aan zijn auto, zo ook vanochtend rond 10.45 uur. Dit keer was de verlichting niet in orde. Aangezien eerdere waarschuwingen niet bleken te helpen en de man telkens weer in de auto stapte, besloot de politie de wagen nu officieel af te keuren. Hij zou verder lopen. Maar aan het verbod om nog verder te rijden in zijn afgekeurde auto, had de man kennelijk maling. Een uur later zag de politie hem namelijk weer in de auto rijden, en 'niet terwijl hij onderweg was naar een autogarage om de problemen te verhelpen'. De automobilist werd dit keer gelijk aangehouden en zijn rijbewijs werd ingevorderd. De auto is in beslag genomen. Tegen de man zal een proces-verbaal worden opgesteld wegens de technische gebreken aan het voertuig en het rijden met een afgekeurde auto.