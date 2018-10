Conflict kunstenares en St. Bavokerk loopt uit de hand: abrupt einde expositie

HAARLEM - De Haarlemse kunstenares Alet Pilon maakt per direct een einde aan haar expositie in de Grote of St. Bavokerk. Ze is enorm teleurgesteld in het kerkbestuur, omdat haar expositie een paar dagen moet wijken voor een UWV-banenbeurs. De kerk stelde Pilon voor om de kunstwerken een paar dagen te verplaatsen, maar daar wil ze niets van weten.

De expositie 'De Zwarte Madonna en de Troost' zou tot en met 14 oktober te zien zijn in de Grote of St. Bavokerk en de naastgelegen Vishal. 'De Troost' in de kerk, 'De Zwarte Madonna' in de Vishal. Alet Pilon is de curator en de kunstwerken zijn gemaakt door enkele van haar contacten van de Rietveldacademie (tekst loopt verder na de foto).

(foto: Hein van den Heuvel)

Einde expositie

Pilon is woedend. "Ik kreeg een vrijwilliger aan de telefoon en die vertelde me dat ze een afspraak over het hoofd hadden gezien. Er komt een banenbeurs in de kerk en er werd me voorgesteld of ze de kunstwerken dan even zelf aan de kant mochten zetten. Die werken zijn veel te kwetsbaar, dus dat doen de kunstenaars liever zelf en bovendien kost me dit maar liefst vier dagen van mijn expositie." Pilon is teleurgesteld dat ze pas laat van de banenbeurs hoorde en voelt zich totaal niet serieus genomen. Zij en de andere kunstenaars hebben nu besloten om het werk dan maar definitief uit de kerk weg te halen. Dus vanaf dinsdag is alleen nog de expositie 'De Zwarte Madonna' in de Vishal te bezichtigen. Een halve expositie, of zoals Pilon het zelf noemt 'een geamputeerde expositie'.

Reactie kerk

Tony Jansen, directeur van de Grote of St. Bavokerk, zit ook enorm met het conflict in zijn maag. Sinds april was al bij de kerk bekend dat er een banenbeurs plaats zou gaan vinden. Officiëel staat in het contract tussen beide partijen dat een expositie beëindigd of verplaatst mag worden als er een evenement is, maar tot nu toe leverde dat nooit problemen op. En juist daarom is het nu waarschijnlijk niet goed afgelopen. Omdat beide partijen allebei dachten dat het wel goed zou komen en elkaar veel te weinig en te laat op de hoogte hielden van de plannen.

Er is nog met de organisatie van de banenbeurs bekeken of de beurs niet óm de expositie heen gebouwd kon worden, maar dat was volgens het kerkbestuur niet mogelijk. De beurs afzeggen behoort ook niet tot de mogelijkheden, de kerk kan de inkomsten daarvan goed gebruiken. De kunstwerken tijdelijk verplaatsen is dus voor Pilon absoluut geen optie. "Er zitten spiegels tussen, allemaal hele kwetsbare objecten. Het kost ons ook weer twee dagen om alles weer op te zetten." Het kerkbestuur vindt dat Pilon de vrijwilligers, die de werken zouden verplaatsen, een beetje onderschat.

Tot een oplossing komen de twee partijen niet meer, de discussie is daarvoor te hoog opgelopen. Pilon zal dinsdag de eerste werken weghalen, de kerk twijfelt of er überhaupt ooit nog een expositie van dergelijke omvang plaats zal gaan vinden.