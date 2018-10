Martijn Kaars verlaat trainingsveld Volendam per brancard

VOLENDAM - Martijn Kaars heeft de training van Volendam maandag per brancard verlaten. De aanvaller, die vorige week scoorde bij zijn debuut tijdens het bekerduel met Willem II, heeft een blessure aan zijn linkerknie. De ernst van de blessure is nog onbekend.

"Hij schoot op de goal en hij voelde wat, volgens mij aan zijn knie", zegt aanvoerder Kevin Visser. "Hoe het er nu voor staat, dat weet ik niet. Volgens mij heeft hij niets gebroken. Ik hoop voor hem dat het meevalt."

Na zijn debuut tegen Willem II had Kaars afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport ook direct zijn tweede basisplaats. "Het is zonde voor het team, maar natuurlijk ook zonde voor hem. Hij heeft twee sterke wedstrijden in de benen binnen een paar dagen en dat is zeker voor hem natuurlijk heel goed. Dan is het zuur dat hij nu geblesseerd van het veld moet", aldus Visser.

Komende vrijdag staat de eerstvolgende wedstrijd van de Volendammers op het programma. De ploeg van kersvers interim-trainer Hans de Koning ontvangt RKC Waalwijk.