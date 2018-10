Binnenvaart Zaanstad moet buitenom

ZAANSTAD - Doordat de noodbrug bij de Beatrixbrug niet meer open kan moeten binnenvaart schippers vaak 10 uur om varen. Dat kost de binnenvaart schippers veel geld en tijd, laat Koninklijk BLN-Schuttevar weten.

Krappe doorvaarttijden, storingingen in bruggen en sluizen; de Telefoon bij Andries de Weerd van Koninklijk BLN-Schuttevar staat roodgloeiend. Iedere dag krijgt hij boze telefoontjes van binnenvaart schippers. Nu zelfs de noodbrug bij West Knollendam het begeven heeft, is de maat vol. "We moeten helemaal via het IJsselmeer en de Waddenzee om varen," Laat De Weerd weten. Het 10 uur omvaren kost de binnenvaart schippers snel 1000 euro wat moeilijk te verhalen is.

De Beatrixbrug is niet het enige project waar de binnenvaart last van heeft. Zo liggen de werkzaamheden aan de Willeminasluis in Zaandam en de Leeghwaterbrug in Alkmaar ook stil, doordat de provincie en de aannemer er samen niet uitkomen. "Het lijkt een rode draad te worden...," volgens De Weerd, "waarbij iedere keer de rekening bij de binnevaart wordt neergelegd."

De schippers zullen voorlopig nog last van de stremmingen hebben want een oplossing lijkt er voorlopig nog niet te zijn.