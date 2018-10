Deel dit artikel:













Veel rook bij brand in magazijn tuincentrum Huizen Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HUIZEN - In een magazijn van een tuincentrum aan de Dr. Lelylaan in Huizen woedt momenteel een middelgrote brand. Er is veel rook bij vrijgekomen.

Er is door de brandweer opgeschaald omdat het magazijn redelijk groot is. Er is één persoon naar het ziekenhuis gebracht, na ademshalingproblemen te hebben gekregen door rookinhalatie. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan het sein 'brandmeester' nog niet geven. Daarvoor moet eerst de elektriciteit in het magazijn nog afgesloten worden.