Gemeente Heemskerk zet oude St. Josephschool in de etalage

HEEMSKERK - De gemeenteraad van Heemskerk zet de oude St. Josephschool in de etalage. Een ieder die de voormalige jongensschool annex jongerencentrum en poppodium wil kopen, heeft tot 23 november om zich aan te melden.

Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Een beoordelingscommssie bestaande uit experts en omwonende kiest uit alle aanmeldingen vijf gegadigden die worden uitgenodigd om zich in te schrijven. Deze vijf inschrijvers moeten vervolgens met een ondernemingsplan komen. Hieruit maakt de gemeente in april 2019 uiteindelijk een definitieve keuze.

Bewoners hebben deze zomer via een inloopbijeenkomst en een online peiling aangegeven wat ze het liefst in het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat in Heemskerk willen hebben. De wensen van de buurtbewoners liggen vast in de verkoopvoorwaarden.

Vast staat, volgens de gemeente, dat het pand 'in functie en uitstraling' van toegevoegde waarde moet zijn voor Heemskerk. Niet de hoogste prijs is het belangrijkste punt van beoordeling voor de commssie, maar het beste plan voor het gebouw, meent de gemeente.

De oude St. Josephschool is in 1918 opgeleverd als rooms-katholieke jongensschool. In 1971 werd het gebouw het thuishonk voor jongerencentrum Donkey Shot, dat in de regio jarenlang een bekende en geliefde uitgaansplek is geweest. Daarna is het gemeentelijk monument in gebruik genomen als podium en horecagelegenheid en heeft het als onderkomen gediend voor diverse andere maatschappelijke organisaties waaronder de muziekschool.

Meer info over de verkoop via verkoopanthonieverherentstraat1.nl