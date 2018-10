Meeste dieren doodgereden in Hollands Kroon: A7 boosdoener

HOLLANDS KROON - Een dubieuze eer voor onze provincie: in de top 5 van gemeenten waar de meeste dieren ten prooi vallen aan razende autobanden zijn er twee Noord-Hollands. Absolute 'winnaar' is de gemeente Hollands Kroon: daar verongelukten verreweg de meeste dieren in 2017. Op nummer 4 staat de gemeente Medemblik.

Dat blijkt uit cijfers van waarneming.nl, dat alle meldingen van aangereden dieren in Nederland heeft bijgehouden. In met name de lente worden de meeste dieren vermorzeld door autobanden. In die tijd kwamen er landelijk bijna duizend meldingen per dag via de site binnen.

Dat verbaast Christl Rodink van Dierenopvang en Dierenambulance Schagen Hollands Kroon niet. "In het voorjaar gaan bijvoorbeeld de katers op stap. Ze lopen als een kip zonder kop de straat op. Maar ook veel eenden en watervogels steken de weg over, al dan niet met kroost. Een auto hoeft nog geen 40 kilometer per uur te rijden voor een dodelijk ongeluk."

Ook zijn vogels zijn hun leven niet zeker rondom het wegdek: "Zeker als er een beetje vorst is. Ze gaan dan op het wegdek zitten, omdat asfalt lekker warm in. Met alle gevolgen van dien", vertelt Rodink.

Eerste hulp

Of de automobilist echt verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze cijfers, vindt Rodink niet: "Soms heb je het niet eens door als je een dier aanrijdt. Maar als je het wel weet, en je kunt uitstappen, dan moet je het dier eerste hulp verlenen. Als het dier al dood is, leg het dan in ieder geval aan de kant van de weg, zodat het niet nóg een keer wordt overreden en nog enigszins toonbaar is aan het baasje."

Uit de cijfers blijkt dat veel slachtoffers vallen langs de A7, die grotendeels door Hollands Kroon loopt. Wegen trekken dieren aan doordat automobilisten etensresten achterlaten. Daar komen muizen op af, die weer roofvogels aantrekken. Fluisterstil asfalt en elektrische auto's vormen daarnaast een bedreiging voor dieren volgens dierenecoloog Jansman: "We willen stilte in de natuur, maar als de dieren de auto's niet horen komen, is het weer vervelend."