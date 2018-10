Haarlem-Legends keren terug: "Mooie, historische club"

HAARLEM - Zondag stond er in Haarlem een bijzonder duel op het programma: de HFC Haarlem Legends namen het op tegen het Nederlands Politie Elftal. Onder andere Khalid Sinouh, Joop Böckling en Yuri Cornelisse maakten hun opwachting in het Haarlemstadion tijdens het duel, dat eindigde in een 3-6 nederlaag voor de Legends.

"Als je dit zo ziet, is het toch eigenlijk gek dat deze club geen eerste divisie speelt", zegt Sinouh, die in het verleden bij HFC Haarlem onder de lat stond. "Zo'n grote, mooie stad. En ook een mooie, historische club. De oudste club van Nederland. Die hoort eigenlijk gewoon in het betaalde voetbal thuis", aldus de oud-doelman.

Joop Böckling, oud-speler van de Haarlemmers, was coach van de Legends. Hij vertelt dat hij het failissement van dichtbij heeft meegemaakt. "Ik heb tot het laatst hier bij Haarlem in de scouting gewerkt. Dus ik heb het allemaal wel een beetje van dichtbij meegemaakt. Tuurlijk doet het pijn. Het ging toen over twee of drie ton, nu zijn er clubs met vijf miljoen euro schuld."