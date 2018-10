Muurkunst vernield met 'tag' van vandalen

HAARLEM - Ziek is ze ervan. Trudy Klootwijk uit Haarlem-Noord is woest op de vandalen die het geelzwarte kunstwerk op haar buitenmuur beschadigd hebben met een 'tag'. De muurschildering moest juist voorkomen dat haar woning onder de graffiti zou komen te zitten.

Meer dan een half jaar lang was Trudy verlost van de graffiti op haar buitenmuur, die goed zichtbaar is vanaf de Rijksstraatweg. Ze kreeg veel positieve reacties op het grote geel-zwarte schilderij van een meisje dat langs de vloedlijn staan met vliegende kraaien om haar heen.

Voor de buren

"We wilden ook wat positiefs voor de buurt doen, want de buren moeten naar die muur kijken", vertelt Trudy Klootwijk aan NH Nieuws. Toen kunstenaar Sydney Waerts aan het werk was, trok de muur veel bekijks. "En nu krijgen we allemaal geschrokken reacties van mensen die het zo erg vinden dat er nu zilveren letters overheen zijn gespoten."

Kunstenaar Waerts, die zelf ook in het verleden wel graffiti heeft gespoten, denkt dat het 'jonge gasten' zijn die 'snel en slordig even een krabbel hebben gezet'. "Ik hoop dat de echte graffiti-artiesten zich ook massaal tegen dit soort vandalisme keren."

In Haarlem zouden volgens Waerts nog meer muren met kunst moeten worden beschilderd. Ook centrummanager Falco Bloemendal is daar een groot voorstander van. "Bij de lift van de parkeergarage Raaks op het Hortusplein zou het mooi zijn, maar ook de kale muren van de woningen op een klein parkeerplaatsje bij de Jansweg zijn daar erg geschikt voor."

Een mogelijkheid om de muurschilderingen te beschermen tegen vandalisme is het aanbrengen van een speciale coating. Dat kost voor de grote muur van Trudy Klootwijk al snel meer dan 500 euro.

Maar ze wil haar mooie kunstwerk graag behouden. Een paar weken geleden liet ze het nog trots zien in een reportage van NH Nieuws over de inzet van kunst tegen graffiti. "Dat mensen dus geen respect tonen tegenover wat van jou is", was toen haar commentaar.