Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gaslek door graafwerkzaamheden op vakantiepark De Rijp Foto: Facebook politie Alkmaar

DE RIJP - Op een vakantiepark in De Rijp is vandaag een gaslek ontstaan. Tijdens graafwerkzaamheden werd per ongeluk een gasleiding geraakt. Op door de politie verspreide foto's is duidelijk te zien dat het om een flinke gas-lekkage gaat.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, meldt onze mediapartner Alkmaar Centraal naar aanleiding van een Facebookbericht van de politie. Om het lek te dichten, is daarnaast netbeheerder Liander ingeschakeld. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken hoeveel gas er is vrijgekomen. Omwonenden lopen geen gevaar. Hieronder is een video te zien van een ander gaslek in Alkmaar van vorig jaar: