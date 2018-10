Veel animo voor tribute-concert overleden zangeres Natascha

IJMUIDEN - Het tribute-concert voor de overleden Full Count-zangeres Natscha, dat voor 1 december gepland staat, lijkt op veel bezoekers te kunnen rekenen. Al bijna honderd mensen geven op Facebook aan dat ze aanwezig zullen zijn.

Natascha Klobedanz (37) overleed onverwachts op zondag 19 augustus, waarna door de coverband Full Count besloten werd om een tribute-concert voor hun zangeres te organiseren. Dit concert heeft de afgelopen steeds meer vorm gekregen. Zo is inmiddels duidelijk dat het in het Thaliatheater in IJmuiden plaatsvindt. De opbrengst van het concert zal naar het goede doel gaan.

Facebook

Gisteren plaatste de band een bericht op Facebook waarin ze details van het concert bekendmaakten. Ook riepen ze hun volgers op om aan te geven of ze aanwezig zouden zijn of niet, wat al tot veel enthousiaste reacties heeft geleid.

Zo reageert Petra: "Wat een geweldig initiatief om een tribute te doen." Ook Martina is opgetogen over het concert. "Natuurlijk zijn wij van de partij. Kom eerdaags nog even langs. Denk veel aan jullie."

Lees ook: Tribute-concert voor overleden Full Count-zangeres Natascha

Natascha was in de IJmond bekend van haar rol bij Full Count, maar veel mensen kenden haar ook van de vele musicals waar ze in speelde. Daarnaast was ze een gepassioneerd onderwijzeres.

In de video hieronder zie je de reactie van de bandleden van Natscha op haar plotselinge overlijden: