Voor het leven verbonden dankzij orgaan van overleden zoontje

BERKHOUT - Klaas Schaft uit Berkhout en Manuela Hoogstraaten uit Blokker hebben een bijzondere band. Zij ontving vorig jaar de lever van zijn overleden zoontje Renzo (8). "De kans dat je hier achterkomt is nog kleiner dan de loterij winnen", vertelt Klaas. Samen beklommen ze vorige maand de Mont Ventoux, voor Renzo.

Zo'n anderhalf jaar geleden overleed Renzo na een auto-ongeluk in Utrecht. Klaas besloot zijn organen op te geven voor donatie. Manuela Hoogstraaten werd op diezelfde avond gebeld door een arts van het LUMC in Leiden dat er een lever voor haar beschikbaar was.

'Hoe kan dit?'

Ze werd geopereerd en herstelde goed. Een paar weken later werd ze op naailes door haar lerares Margreet aangesproken, dat ze mogelijk wist wie van wie haar lever afkomstig was. "Ik schrok heel erg en dacht: 'Hoe kan dit?'", vertelt Manuela.

Margreet is de zus van Klaas en ze legde de link tussen Manuela en Renzo toen ze hoorde dat de lever van een jongetje van 8 jaar afkomstig was, dat in Utrecht was overleden.

Manuela kon het bijna niet geloven, maar alle gegevens bleken te kloppen. Leeftijd, bloedgroep, geslacht, datum en de plaats waar Renzo was overleden. Ook de arts bevestigde dat het niet anders kon.

Heel bijzonder

Klaas kan het eigenlijk nog steeds niet bevatten dat de twee elkaar hebben gevonden. Sinds hun eerste ontmoeting hebben de twee regelmatig contact. En dat is volgens Manuela heel bijzonder. "Het voelt alsof we elkaar al jaren kennen. Ik vind het zo fijn dat ik hem in levende lijve heb kunnen bedanken voor de keus die hij heeft gemaakt. Ik weet ook dat dat een hele moeilijke keuze is geweest voor Klaas."

Hij is blij dat hij ziet dat het goed gaat met Manuela. "Ik zie dat zij weer een leven voor zich heeft en dat voelt goed. "Met de organen van Renzo hebben we echt iemand kunnen helpen."

(Tekst loopt door onder de video)

Mont Ventoux

Manuela wilde iets doen voor Renzo en besloot voor hem de Mont Ventoux omhoog te lopen. Klaas vond het een mooi idee, kocht een paar schoenen en liep uiteindelijk met Manuela mee. "Het was een emotionele tocht: zwaar maar ook heel mooi."

De tocht stond in het teken van Renzo. Manuela kijkt er met een goed gevoel op terug. "Ik ben heel blij dat we dit hebben kunnen doen samen. Het was heel mooi."