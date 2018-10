Deel Purmerendse wijk Overwhere-Zuid wordt aardgasvrije proeftuin

PURMEREND - Een deel van de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid wordt de komende jaren aardgasvrij gemaakt. Het gaat om een experiment, waarmee de overheid ervaring wil opdoen die de komende drie decennia kan worden gebruikt bij het dichtdraaien van de gaskraan bij zeven miljoen Nederlandse huishoudens.

Vandaag maakte minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren bekend dat de gemeente op 'een substantiële bijdrage' kan rekenen om een deel van de woningen en andere gebouwen in het gebied aardgasvrij te maken. Ook wijken in 26 andere Nederlandse gemeenten, waaronder de Van der Pekbuurt in Amsterdam, zijn aangewezen als proeftuin. In totaal wordt er 120 miljoen uitgetrokken voor de lokale energietransities.

Gebied

Het aangewezen gebied in Overwhere-Zuid wordt aan de noordkant begrensd door de Flevostraat, aan de oostkant door de Doctor J.M. Den Uylweg, aan de zuidkant door de Doplaan en aan de westkant door de Burgemeester D. Kooymanweg. In dat gebied 'is een grote variatie van vastgoed aanwezig', schrijft de gemeente. "Er zijn woningen in particulier eigendom, verenigingen van eigenaren, winkels corporatiewoningen, een kerk en een school."

In totaal gaat het om 1.276 gebouwen, schrijft de gemeente op haar website. Daarvan zijn zeshonderd woningen eigendom van corporatie Intermaris. "De stap naar 100% gasvrij vinden wij belangrijk voor het milieu, voor de veiligheid en voor de portemonnee van onze huurders", zegt directeur Cees Tip. "Daarom trekken wij graag samen met de gemeente, bewoners en andere partners op in deze proeftuin."

Bijdrage niet dekkend

De gemeente Purmerend heeft 6,9 miljoen euro aangevraagd en verwacht dat bedrag ook te ontvangen. Die bijdrage dekt 'een groot deel van de kosten die per woning nodig zijn om aardgasvrij te worden'. De overige investeringen moeten worden opgebracht door de gemeente en vastgoedeigenaren. Hoeveel dat exact is, wordt nog onderzocht.

De keuze voor Purmerend als proeftuin komt niet uit de lucht vallen. Uit een recente inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gebleken dat Purmerend een van de koplopers is op het gebied van aardgasvrij bouwen. Bijna honderd procent van de in 2017 opgeleverde nieuwbouw is aardgasvrij. Ter vergelijking: zo'n 40 procent van de 212 bevraagde gemeenten gaf aan dat er in 2017 geen aardgasloze woningen zijn opgeleverd.

Warmtenet uitbreiden

Hoewel de aanvraag nog niet volledig is goedgekeurd, heeft Purmerend 'er alle vertrouwen in dat zij het aangevraagde bedrag van 6,9 miljoen euro geheel ontvangt van het ministerie'. "Deze rijksbijdrage is een steun in de rug en tevens waardering voor de lijn die we in Purmerend al hebben ingezet", aldus wethouder Paul van Meekeren.

De miljoenenbijdrage wil de gemeente gebruiken om gelijktijdig met het vervangen van de riolering het duurzame warmtenet van de Stadsverwarming uit te breiden.