Terrel Ondaan houdt conditie op peil bij Telstar

VELSEN-ZUID - Terrel Ondaan traint de komende periode mee bij Telstar, zo melden de Velsenaren. In goed overleg tussen de technische staf en de speler is besloten dat de 25-jarige oud-AZ'er zijn conditie op peil mag houden bij de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie.

Ondaan speelde tijdens het seizoen 2013/2014 al drie wedstrijden voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Hij scoorde in die drie duels vier keer, waarna hij opgepikt werd door eredivisionist Willem II. De geboren Amsterdammer kwam via een omweg bij Excelsior vervolgens bij PEC Zwolle terecht, waar zijn contract na 33 wedstrijden en twee doelpunten afgelopen zomer werd ontbonden. Nu houdt hij dus zijn conditie op peil bij de Witte Leeuwen in afwachting van een nieuw contract.