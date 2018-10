'Schipholkat' Mars eindelijk herenigd met baasje op Curaçao

SCHIPHOL - Na een kleine twee maanden kan de naar Curaçao verhuisde Sandra haar geliefde kat Mars eindelijk weer in haar armen sluiten. De rode kater ontsnapte begin augustus vlak voor vertrek vanaf Schiphol uit zijn bench.

Baasje Sandra verhuisde deze zomer van Nederland naar het eiland om een nieuw leven op te bouwen, maar moest aan het nieuwe avontuur beginnen zonder Mars, die vlak voordat hij het ruim in zou gaan, wist te ontsnappen en onvindbaar bleek.

Tot vorige week zaterdag, toen de kater werd gevangen in een tuin in Badhoevedorp. Sandra was door het dolle heen en na een week in spanning afwachten voor zijn baasje, wist Mars deze keer veilig en wel aan te komen in het Caribische Zeegebied.

Herenigd

Sandra heeft inmiddels al enkele filmpjes van de hereniging gedeeld op de Facebookpagina voor haar twee katten. Mars moet duidelijk nog even wennen aan de tropische temperaturen op het eiland: