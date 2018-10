Loodzware loting Ajax-vrouwen in Champions League

AMSTERDAM - De Ajax-vrouwen zijn in de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Olympique Lyon. Dat wees de loting uit, die maandag in het Zwitserse Nyon werd gehouden. Het is de zwaarst mogelijke opponent voor het team van trainer Benno Nihom.

De Franse voetbalsters waren namelijk de winnaars van de afgelopen twee edities van het toernooi. Ook in 2011 en 2012 waren zij al de sterkste. Onder andere Shanice van de Sanden, international van Nederland, speelt in de ploeg. Afgelopen seizoen wonnen ze in de finale met 4-1 van de vrouwen van Wolfsburg.

"We kunnen wel zeggen dat Olympique Lyon de allerbeste ploeg in de wereld is", reageert Nihom op de clubsite van de Amsterdammers. "Er spelen alleen maar toppers, hun budget is tien keer zo groot als ons budget. Het is een uitdaging om je te meten met zo'n goed team. Laten we proberen onszelf zo goed mogelijk te presenteren in die twee wedstrijden. Het wordt heel zwaar, maar ik vind het ook wel weer tof."

Eerste keer

Het is de eerste keer dat de voetbalsters van Ajax zijn doorgedrongen tot de achtste finales van het internationale toernooi. De vorige ronde was de Amsterdamse ploeg over twee wedstrijden te sterk voor de damestak van Sparta Praag. In Amsterdam werd er met 2-0 gewonnen, terwijl de ploeg in Tsjechië met 1-2 de baas was.