Abdi Nageeye meldt zich af voor Amsterdam Marathon

AMSTERDAM - Abdi Nageeye doet niet mee aan de Amsterdam Marathon, die op zondag 21 oktober gelopen wordt. Nageeye, vorig jaar Nederlands kampioen met een nationaal record van 2.08.16, kampt met een knieblessure.

De atleet dacht na Boston en Berlijn nog een derde marathon in de benen te hebben, maar de knieblessure houdt hem tijdens de Amsterdam Marathon aan de kant. Hij startte twee keer eerder in Amsterdam.

"Ik had het jaar graag mooi af willen sluiten bij een wedstrijd die speciaal voor me is", zegt Nageeye. "Helaas heeft een blessure roet in het eten gegooid." Nageeye gaat in Kenia werken aan zijn herstel.