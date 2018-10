Ellende met buurtbussen na schrappen buslijn 150 tussen Alkmaar en Schagen

WINKEL - Verbazing en ergernis in Winkel over de nieuwe dienstregeling van busmaatschappij Connexxion. Vooral scholieren hebben 's ochtends vaak het nakijken als de buurtbus zonder stoppen door rijdt. Kyan Verweij (12) kwam daardoor vanmorgen bijna laat op school: "De bus reed door. Helemaal leeg."

Voor Kyan Verweij (12) uit Winkel was het de eerste keer dat hij alleen met de bus naar school zou gaan in Schagen. "Ik zag bus 417 aankomen, stak mijn hand op, maar hij reed gewoon door. Ik dacht: 'Huh'. De bus was helemaal leeg. Ik heb toen meteen mijn moeder ge-appt of ik wel de goede bus had."

Geschokt

De ergernis is begonnen nadat Connexxion afgelopen zomer buslijn 150 tussen Schagen en Alkmaar schrapte en deze verving door buurtbussen, waaronder de 417. Uit reacties op Facebook blijkt de buurtbus met grote regelmaat reizigers te laten staan bij de haltes. Kyans moeder, Ingrid de Waard, is geschokt: "Ik vind dit echt niet kunnen."

Opdracht

Chauffeurs zouden sinds de nieuwe dienstregeling opdracht hebben gekregen alleen reizigers mee te nemen in dorpen waar verder geen andere bussen rijden, vertelt een anonieme buurtbusvrijwilliger aan NH Nieuws. "Dan hebben mensen in Kolhorn of Lutjewinkel misschien ook nog een plek, maar als dit niet verandert dan stop ik ermee."

Connexxion heeft hierop nog geen reactie gegeven.

Verderop in Waarland, waar voorheen buslijn 150 twee per uur langs kwam, probeert Eva Langedijk uit Waarland met een petitie de oude buslijn terug te krijgen. "In de nieuwe regeling moet ik vaak een uur wachten als ik de bus mis of als de buurtbus overvol is. Laat de 150 in ieder geval in de spits terugkeren, maar het liefst helemaal."