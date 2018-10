Experiment met gelijkstroom in Lelystad

Foto: Ellywa at nl.wikipedia Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

LELYSTAD - Gelijkstroom kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie in Nederland. Daarom wil de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het mogelijk maken dat op het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark een proefproject aangelegd wordt met gelijkstroom.

Duurzaam én kostenbesparend

Het stroomnetwerk in Nederland werkt volgens het principe van wisselstroom maar duurzame energie van zonnepanelen of windmolens is vaak gebaseerd op gelijkstroomtechnologie.

Bovendien hebben steeds meer bedrijven behoefte aan gelijkstroom. Duurzame energie moet daarom regelmatig omgezet worden in traditionele wisselstroom en dat leidt tot energieverlies.



Netwerkbeheerder Liander wil op het bedrijvenpark in Lelystad een gelijkstroomnetwerk aanleggen. Hier wil men ervaring opdoen met deze technologie en onderzoeken wat de economische voordelen zijn. Met een gelijkstroomnetwerk is omzetten niet meer nodig. Hierdoor gaat er minder energie verloren en wordt er bovendien bespaard op de kosten.

Experimenteren met gelijkstroomtechnologie

De ACM is van plan om Liander voor het experiment een ontheffing van vijf jaar te verlenen van een aantal spelregels op de elektriciteitsmarkt. Als de uitkomsten van het experiment positief zijn, kunnen gelijkstroomnetten misschien op meerdere plaatsen en ook door andere netbeheerders worden aangelegd.