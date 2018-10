Deel dit artikel:













De Koning spreekt doelen uit: "Plek bij top-tien is reëel" Foto: NH Sport / Edward Dekker

VOLENDAM - Hans de Koning is voor de rest van het seizoen trainer van FC Volendam en is daar maar wat blij mee. De oefenmeester weet wat hij met de selectie wilt en denk dat een eindklassering in de top-tien een realistisch doel is voor de Noord-Hollanders.

"Ik ben hier iedere veertien dagen om te kijken en ik heb het zo prettig ervaren om hier te werken", vertelt De Koning. "Ik weet hoe de staf eruitziet en ik weet hoe de ploeg eruit ziet. Ik ben blij verrast dat ik hier vanmorgen getekend heb tot het einde van het seizoen." Top-tien

De Koning was regelmatig analist op vrijdagavond bij NH Sport en heeft dus een goed beeld van de selectie die hij onder zijn hoede krijgt. "Je mag niet vergeten dat het een hele jonge ploeg is, met heel veel jeugd uit het dorp", zegt hij daarover. "Dat is een compliment, want dat is de afgelopen jaren wel gegroeid. Ik weet zeker dat je bij de eerste tien moet eindigen met deze ploeg. Dat is wel een realistische gedachte. Voetbaltechnisch zit het wel goed, denk ik. Het scoren blijft wat achterwege. Daar moet aan gewerkt worden en we moeten wat mannelijker worden. Ik denk dat daar het werk voor me ligt."