Na 70 jaar verdwijnt de bekende betonsloot Waterleidingduinen ondergronds

BLOEMENDAAL - Waternet begint deze week met de sloop van een deel van de bekende 'betonsloot' in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De toevoersloot, die begint nabij de duiningang in Vogelenzang, is na zeventig jaar aan vervanging toe. Na de sloop zal het water voortaan via een leiding onder de grond stromen.

De betonsloot werd zeventig jaar geleden aangelegd om Rijnwater naar het infiltratiegebied in de duinen te laten stromen. Inmiddels is het een markante en veel gefotografeerde plek in de duinen geworden.

Ondergronds

De betonsloot stroomde de laatste tijd nogal eens over en lekte op diverse plaatsen. Vanaf vandaag zal het water in de sloot afgevoerd worden en halverwege de week zal er begonnen worden met de sloop van het betonnen karkas. Het water stroomt vanaf volgend jaar dus ondergronds, omdat dat volgens Waternet de duurzaamste manier is. Op deze manier kan ook de natuur boven de leiding vrij zijn gang gaan.

De planning is dat de werkzaamheden voor het broedseizoen in maart zijn afgerond. Meer informatie over de werkzaamheden is hier te lezen.