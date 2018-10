Moederpoes Nala rooft vleespakket bij elkaar: "Bij wie van de buren steelt ze dit?"

PURMEREND - Het klinkt hilarisch, maar de Purmerendse Willie van Barneveld vindt het eigenlijk helemaal niet zo grappig. Vorige week kwam haar poes Lana vier nachten op rij met een stuk vlees thuis. "Dan schreeuwt ze de hele boel bij elkaar."

Rookworsten, barbecueworsten en spekjes: Van Barneveld kan bijna een slagerij beginnen met de producten die Lana de afgelopen dagen heeft buitgemaakt. Om haar kat te beschermen, pakt ze de buit iedere keer zo snel mogelijk af. "Want het vlees kan wel bedorven zijn."

Los van dat wantrouwen zorgt Lana's strooptocht voor de nodige vraagtekens. Want waar komt die plotselinge kleptomanie vandaan? En waar maakt ze al dat vlees buit?

Van Barneveld vermoedt dat de rooftocht een gevolg is van haar moederinstinct. "Ze heeft vorige week vijf kittens gekregen", vertelt de Purmerendse.

In verpakking

Hoewel het vlees bij thuiskomst meestal nog in de verpakking zit, heeft Lana ook een keer een halve rookworst meegenomen. Toch is Van Barneveld ervan overtuigd dat haar poes niet stiekem zelf van het vlees snoept. "Iemand heeft ergens vlees open liggen."

Omdat ze niet zeker weet waar Lana het vlees vandaan haalt, heeft Van Barneveld een oproep op Facebook geplaatst. "Bij wie van de buren steelt ze dit en ligt dit dus ergens waar zij het zo kan pakken?", vraagt ze in de groep Wij Weidevenners.

Kantine

De gouden tip is nog niet binnen, al vermoedt ze dat het uit de kantine van de nabijgelegen FC Purmerend komt. "Misschien wel bij de voetbalvereniging."