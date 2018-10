De Peiling: Unox lanceert vegetarische versie van beroemde rookworst

NOORD-HOLLAND - We eten steeds meer vleesvervangers. Kipschnitzel zonder kip, hamburger zonder koe. Vandaag voegt Unox daar de vegetarische rookworst aan toe. Ligt ie binnenkort ook op jouw bord of lijkt het je niks?

Minder vlees

De vleesconsumptie in Nederland daalt sinds 2010. Ruim de helft van de Nederlanders zegt minstens drie dagen in de week vleesloos te eten, zo blijkt uit cijfers van het Voedingscentrum. Mensen kiezen in plaats van een lege plek op hun bord steeds vaker voor vleesvervangers van bijvoorbeeld De Vegetarische Slager, Vivera, Valess of Qorn. De omzet van dit soort vleesvervangers stijgt dit jaar naar 80 miljoen euro.

Unox

Rookworstfabrikant Unox deed zelf ook onderzoek en daaruit blijkt dat bijna negen op de tien mensen (86 procent) aangeeft minder vlees te willen eten. Voornaamste reden is de eigen gezondheid, gevolgd door dierenwelzijn en natuur.

Lastig klusje

Een vegetarische rookworst maken bleek een lastige klus. "Eigenlijk hadden we deze worst vier jaar terug willen introduceren, maar het heeft lang geduurd om de smaak en textuur écht goed te krijgen", zegt Thijs Sleddering van Unox in het Algemeen Dagblad. "Een goede worst is veel moeilijker vegetarisch na te maken dan hamburgers of gehaktballetjes. Je moet erin kunnen prikken, hij moet sappig zijn en onze bekende u-vorm bezitten. Dat is nu gelukt."

Wat vind jij?

Unox komt niet voor niets vandaag met deze worst. Het is Wereld Vegetarismedag. Een mooi moment om in De Peiling te vragen hoe vaak in de week jij vlees eet en of je zo'n vegetarische rookworst ziet zitten.

