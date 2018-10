Frenkie de Jong keert terug in wedstrijdselectie Ajax

AMSTERDAM - Frenkie de Jong reist met Ajax mee naar Duitsland. De middenvelder ontbrak zaterdag tegen Fortuna Sittard met lichte klachten, maar is voor het Champions League-duel met Bayern München weer opgenomen in de wedstrijdselectie

Ook Maximillian Wöber, die in Sittard nog ontbrak wegens ziekte, is door coach Erik ten Hag bij de wedstrijdselectie gezet voor het duel met Der Rekordmeister.

De wedstrijd in de Allianz Arena begint morgenavond om 21.00. Het is de tweede wedstrijd in de groepsfase van het internationale toernooi. Eerder won Ajax met 3-0 van het Griekse AEK Athene. Naast deze twee tegenstander spelen de Amsterdammers ook nog tegen Benfica.