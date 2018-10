Stille elektrische scooter alternatief voor auto om Texel te verkennen

TEXEL - Tuffend met de tuktuk, pruttelend met de bromfiets of in stille vaart met de elektrische scooter: naast de fiets en de auto zijn er meerdere alternatieve vervoersmiddelen om over Texel te rijden. Ze lijken allemaal steeds populairder te worden.

Motortje op het voorwiel duwen en gaan: Michel Kuip tuft weg op een van zijn Solex-bromfietsen. Hij is tien jaar geleden een Solex-huurbedrijfje begonnen. Michel werkte bij een baas in de fietsenverhuur en wilde wat anders. Als kind had hij weleens een Solex gereden, een vervoersmiddel dat inmiddels een beetje in de vergetelheid is geraakt.

Hij begon zijn handeltje met een paar tweewielers en heeft nu 150 stuks. Was de Solex vroeger een beetje suffig, nu wordt het brommertje vaak door jonge mensen gehuurd. "Het is een topper. Vaak wordt 'ie ook gebruikt voor bedrijfsuitjes. Ik vind het belangrijk dat mensen met een blij gevoel over het eiland gaan en de Solex is ook nog duurzaam. Ze zijn allemaal van 1970 of daarvoor, dus hoe duurzaam wil je het hebben?"

Kijk naar de video hieronder om te zien hoe de brommers, scooters en tuktuks over het eiland crossen

Sheepangels

Duurzaam en echt van deze tijd zijn de e-scooters van Niek Zuidhof en Anita Muilwijk zeker. Ook als ze vol gas over de weg zoeven, hoor je niks. "Je kan lekker met elkaar kletsen, zonder dat je hoeft te schreeuwen", zegt Niek als hij over de Hoge Berg rijdt. "En het leuke is ook: je ruikt het eiland, in plaats van uitlaatgassen."

Een paar jaar geleden zijn Niek en Anita in Den Burg een restaurant begonnen. De verhuur van e-bikes en e-scooters doen ze erbij. Voor de e-scooters hebben ze de pakkende naam Sheepangels bedacht. "Hells Angels, maar dan heel anders. Een schaap is ook wollig, maar stoer. Dat zijn de scooters ook", verklaart Anita. "Je ziet dat veel jonge mensen de scooter huren. Dat vinden we ook leuk. Die komen uit de stad en op zo'n stille scooter komen ze helemaal tot rust. Onthaasten heet dat. Maar ook voor oudere mensen die helemaal niet meer kunnen fietsen, is dit ideaal."

Tuktuk

Anita Huisman zit al een aantal jaren met succes in de verhuur van tuktuks. Ze had de vervoersmiddelen in Azië zien rijden en kreeg toen het idee om ze op Texel te introduceren. Ze heeft er inmiddels 21 in haar bezit. "Ik kom uit Twente. Een tukker met tuktuks op Texel" lacht ze. De tuktuks verhuurt ze aan gezinnen, maar ook zij heeft veel te maken met bedrijfsuitjes. "Die mensen gaan lachend het eiland over."

Maar verstoren de tuktuks met hun toch wel luidruchtige diesel brommermoter de rust van het eiland niet heel erg? Anita vindt van niet. "Ja, ze maken wel een beetje herrie, maar dat doen auto's en motoren ook." Ze heeft wel elektrische tuktuks uitgeprobeerd, maar daar wilden de klanten niet aan. "Het pruttelende brommergeluid hoort nou eenmaal bij de tuktuk."