Overwhere Zuid en Van der Pekbuurt aardgasloos

PURMEREND - Ongeveer 2600 bestaande woningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam en bijna 1300 in Overwhere Zuid in Purmerend gaan versneld van het aardgas af. De wijken behoren tot de 27 pilotgebieden die hiervoor extra geld krijgen van het Rijk.

Purmerend krijgt 7 miljoen om het warmtenet in de gemeente uit te breiden naar de wijk Overwhere Zuid. Ook de woningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam zullen voortaan verwarmd worden met restwarmte van bedrijven of energiecentrales. Dat betekent dat de vertrouwde CV-ketel, gaskachel of geiser de deur uit kan.

2050 aardgasvrij

Het Rijk wil dat in 2050 alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn. Amsterdam wil dat zelfs in 2040 al bereiken. Nieuwbouwwoningen in de hoofdstad mogen sinds 1 juli 2018 al niet meer aangesloten worden op het aardgasnet.

De hoge kosten die verbonden zijn aan het aardgasvrij maken van woningen worden deels opgevangen door een éénmalige bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). In totaal krijgen zevenentwintig geselecteerde wijken in heel Nederland geld uit de Rijkspot Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

Amsterdam en Purmerend

Wethouder Paul van Meekeren van Purmerend is blij met de bijdrage: "Deze rijksbijdrage is een steun in de rug en tevens een waardering voor de lijn die we in Purmerend al hebben ingezet". Ook Amsterdam reageert verheugd. "Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten op weg naar het realiseren van de ambitie van dit college om in de komende periode drie wijken met bestaande woningen aardgasvrij te maken," aldus wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck.

Zowel huurwoningen als koopwoningen

In Amsterdam is gekozen voor de Van der Pekbuurt omdat er vooral huurwoningen staan die voor een groot deel in het bezit zijn van woningbouwcorporatie Ymere. Omdat de huizen in dezelfde stijl zijn gebouwd, is de overstap naar een warmtenet makkelijker.

In Purmerend worden onder meer 600 sociale huurwoningen van Intermaris aangepakt maar daarnaast doen ook particulieren mee aan de energietransitie. Met het geld van het ministerie kan de gemeente tegelijk met het vervangen van het riool, verder met het aanleggen van de Stadsverwarming.

Steun in de rug

De bijdrage van het Rijk is met name bedoeld om gebouweigenaren (particulier, corporatie, enzovoort) te steunen in het aardgasvrij maken van de gebouwen. De rijksbijdrage dekt niet alle kosten die met de energietransitie gemoeid zijn. De overige investeringen moeten de gemeente en de vastgoedeigenaren opbrengen. Hoeveel dat zal zijn, is nog niet bekend.