Energiezuinige woningen voor kleine huishoudens

ALMERE - De gemeente Almere gaat speciaal voor één en tweepersoons huishoudens energiezuinige woningen bouwen. De gemeente gaat dat doen, samen met de Wikihouse community. Het Europese project Housing 4.0 Energie, H4.E, heeft als doel de bouwkosten 25 procent goedkoper te maken en de CO2 uitstoot moet met 60 procent verminderen.

Binnen het project starten op vier locaties pilots waarvan het Almeerse Wikihouse community de eerste, en met 20 woningen, ook meteen het grootste project is. De Almeerse pilot ´WikiHouse community´ is een experiment waarbij twintig zelfbouwers hun eigen WikiHouse bouwen.

Duurzaam en digitaal

Wikihouse is een duurzaam en digitaal geproduceerd houtskelet bouwpakket waarmee je zelf je huis kunt ontwerpen en bouwen. De eerste Nederlandse versie van het WikiHouse is vorig jaar in Almere gerealiseerd.

Het Europese project past volgens de gemeente goed bij de ambitie van Almere om koploper te zijn op het gebied van vernieuwende stedenbouw. Het project heeft een totale begroting van zo’n 807.000 euro waarvan meer dan de helft door Brussel wordt gefinancierd.