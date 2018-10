Deel dit artikel:













Nederlandse volleybalsters winnen ook derde WK-duel

TOKIO - De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er in geslaagd om na Duitsland (3-1 in sets) en gastland Japan (3-2) ook de volleybalsters van Kameroen te verslaan. De Nederlanders, met veel Noord-Hollandse speelsters in de gelederen, versloeg het Afrikaanse land met 3-0 in sets.

De eerste set werd overtuigend met 25-16 gewonnen door de ploeg van Jamie Morrison. In de set die daarop volgde hadden de Nederlandse vrouwen iets meer moeite om de set binnen te halen, maar het lukte uiteindelijk wel: 26-24. Nadat de derde set weer vrij eenvoudig werd gewonnen (25-18), konden de punten weer worden bijgeschreven. Daardoor gaat het team na drie wedstrijden aan de leiding in groep A van het wereldkampioenschap. De nummers 1 tot en met 4 van de poule gaat door naar de tweede ronde. Woensdag speelt de ploeg nog tegen Argentinië, waarna donderdag de laatste groepswedstrijd tegen Mexico op het programma staat. Medaille

Volleybalster Celeste Plak uit Tuitjenhorn, met 23 punten topscorer tijdens dit duel, zag dat het de tweede set wat minder goed liep. "Maar het grootste deel van de wedstrijd hebben we gedomineerd, met name dankzij een hoge servicedruk en goed blokkeren", vertelde zij. "We zijn hier om een medaille te winnen, dan moet je elke set willen winnen."