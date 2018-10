Koude nachten voorlopig verleden tijd, zaterdag zelfs kans op 20 graden

NOORD-HOLLAND - Wie de afgelopen dagen vroeg op moest staan, heeft gemerkt dat het in de ochtenduren een stuk kouder aanvoelde dan de laatste paar weken. Gisternacht was het landelijk zelfs de koudste nacht in 47 jaar, maar volgens NH-weerman Jan Visser hoeven de wanten nog niet uit de kast.

"Er is weinig aan de hand voor de aankomende dagen. Sowieso was het gisternacht bij ons in de provincie een stuk warmer dan bijvoorbeeld in De Bilt, waar de temperatuur onder het vriespunt dook", vertelt Visser. "Het was hier een graad of vier. In het Gooi was het iets kouder met een graadje of drie."

Vannacht was het al flink wat warmer en ook de aankomende nachten kunnen de winterjassen nog even aan de kapstok blijven hangen. "We gaan 's nachts naar temperaturen van 8 tot 10 graden, maar als de wind toeneemt, kan het wat kouder aanvoelen."

Twintig graden?

Het zachte weer is ook overdag goed op te merken deze week. Het kwik stijgt komende zaterdag misschien zelfs naar 20 graden. "Dat is nog even afwachten, maar er is dus kans op een goed, zonnig weekend."