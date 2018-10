Grote drukte in Terminal 3 Schiphol door storing in bagagesysteem

SCHIPHOL - Een storing in het bagagesysteem van Terminal 3 op Schiphol zorgt momenteel voor grote drukte in zowel de vertrek- als aankomsthallen. Een woordvoerder van Schiphol kon NH Nieuws nog niet vertellen wanneer de storing zal zijn verholpen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op dit moment is het heel druk in Vertrekhal 3, waar volgens de woordvoerder het inchecken van de bagage niet mogelijk is door de storing. Een verdieping lager in de aankomsthallen werken de bagagebanden niet. Ook daar is het heel erg druk.

Rond 8.30 uur vanmorgen is er door werkzaamheden een korte stroomdip in Terminal 3 en het transferfilter geweest, meldt Schiphol.

De storing komt kort nadat TNO haar eindconclusies heeft bekendgemaakt na een de grote stroomstoring van april. Toen faalde de eigen noodstroomvoorziening van de luchthaven. Schiphol heeft afgelopen vrijdag beterschap beloofd.