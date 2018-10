Buurtbewoners geschokt door familiedrama: "Misschien ken ik die mensen wel"

AMSTERDAM - Bewoners en omwonenden van de Herculesstraat in Amsterdam-Zuid, waar vannacht bij een gezinsdrama een meisje van 5, twee vrouwen en een man omkwamen, reageren geschokt op de gebeurtenissen. "Afschuwelijk, misschien ken ik die mensen wel."

"Om een uur of één hoorden we een enorm gebonk, grote klappen", zegt een overbuurman. Volgens hem waren dat geen schoten, maar was het geluid waarschijnlijk afkomstig van de stormram waarmee de politie de voordeur forceerde. "Toen was ook de eerste melding, hebben we begrepen."

Een jongeman uit de buurt reageert zichtbaar aangeslagen op het drama. "Daar ben ik wel van geschrokken ja, ik sta ervan te kijken dat dit gebeurd is." Wat zich exact heeft afgespeeld in de woning wordt nog onderzocht, maar de politie vermoedt dat het mannelijke slachtoffer eerst zijn dochter, vrouw en moeder heeft omgebracht om vervolgens zichzelf van het leven te beroven.

Onmiddellijk na de vondst van de slachtoffers is de forensische opsporing een onderzoek begonnen. De straat is daarom nog altijd afgezet.

Hulpsite

In Nederland hebben naar schatting een half miljoen mensen suïcidale gedachten. Een van de organisaties die zich bezighoudt met hulp aan mensen die nadenken over zelfmoord is 113Online. Deze online-hulporganisatie heeft ook een telefonische hulplijn: 0900 0113. Mensen kunnen daar anoniem en vertrouwelijk terecht. Ook biedt de website veel informatie en achtergronden over suïcidale gedachten en gevoelens.