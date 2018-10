Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Touringcar balanceert boven sloot in Aalsmeer: chauffeur en passagiers ongedeerd Foto: @GAGerrit Foto: @GAGerrit

AALSMEER - Een touringcar van het bedrijf Met en Co is vanochtend in Aalsmeer bijna in een sloot beland. De achterkant bleef net boven het wateroppervlak hangen, terwijl de neus van de bus over het aangrenzende fietspad hing.

Dat gebeurde aan de Middenweg, zo bevestigt directeur Cees Buur. Op het moment van het ongeluk zaten er volgens hem twee passagiers in de bus, die net als de chauffeur ongedeerd zijn gebleven. Oorzaak van het ongeluk is een inschattingsfout van de chauffeur, zo laat Buur weten. "Het viel mee, volgens mij is de bus er alweer uit."