Zuurstokroze Porsche van oprit in Heerhugowaard gestolen: "We zijn er kapot van"

HEERHUGOWAARD - Al zo'n zeventien jaar reden Porsche-fans Jacques en Rosa met veel plezier rond in hun opvallende en knalroze bolide. Afgelopen weekend sloeg het noodlot toe toen 'Ruby' van hun oprit in Heerhugowaard werd gestolen. Het verdriet is groot: "Er kleven talloze herinneringen aan die auto."

In 2001 tikken Rosa Hoogland en haar man Ruby op de kop in Engeland. "Het was voor mijn man echt een jongensdroom om ooit een Porsche in zijn bezit te hebben. Dat 'ie roze was, maakte ons niks uit", vertelt Rosa aan NH Nieuws.

Vakantie

Het stel heeft talloze kilometers met de auto gereden. De bolide gaat, met de kinderen op de achterbank, zelfs meerdere malen mee op vakantie. "We hebben jaren in Duitsland gewoond en toen heeft mijn man er nog een Porsche bijgekocht. Dan gingen we beide richting de camping: ik in een roze en hij in een zwarte Porsche", vertelt Rosa. "Met de tent achterin."

De afgelopen zeven jaar wonen Rosa, Jacques en de kinderen aan de andere kant van de wereld, in China. 'Ruby' staat veilig en wel in de opslag, totdat het gezin zich vorige maand weer settelt in Heerhugowaard. "We zijn na achttien jaar weer terug in Nederland, en dan wordt 'ie nota bene van de oprit gestolen! We zijn er kapot van", vertelt ze geëmotioneerd.

Gesignaleerd op de camping

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de dief zijn slag geslagen. Opvallend is dat de zuurstokroze Porsche een paar uur later slechts een eindje verderop is gespot. Vervolgens heeft 'Ruby' nog een tijd op een camping in Waarland gestaan, waar het voertuig door meerdere mensen is gesignaleerd.

"Helaas hoorden we dat net te laat", aldus Rosa. "Toen ik op de camping aankwam, was de dader er al weer vandoor. Sindsdien ontbreekt elk spoor."

Beloning

Het gezin vraagt in samenspraak met de politie om uit te kijken naar de auto, die nog een Duits kenteken heeft. De gever van de gouden tip krijgt een beloning van 5.000 euro. "Neem bij het aantreffen van het voertuig contact op via 0900-8844", aldus de politie. "Ziet u het voertuig rijden, neem dan contact op via 112."